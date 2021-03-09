İtalya’da Covid-19 sebebiyle can kayıpları 100 bini aştı

İtalya'da corona virüsü salgınında can kaybı 100 bini aştı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 184 bin 684 corona virüsü testi yapıldığı ve 13 bin 902 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 81 bin 368'e ulaştığı kaydedildi.



Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 318 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 100 bin 103'e yükseldiğini açıkladı.



Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 893 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 472 bin 553'e gerilediğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 95 kişi artarak 2 bin 700 oldu.

ASTRAZENECA AŞISININ 65 YAŞ ÜSTÜNE KULLANILMASINA ONAY

İtalya Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Astrazeneca aşısının 65 yaş üstü için kullanılmasına izin verdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık Salgın Önleme Müdürü Gianni Rezza'nın Astrazenaca aşısının, Covid-19'un ölüm riskini arttıran zayıf bağışıklık sistemine sahip veya başka hastalıklar için ilaç alanlar haricindeki 65 yaş üzeri kişilerde kullanılmasına dair genelgeyi imzaladığı belirtildi.



Açıklamada, bu kararın almasının arkasında; Astrazeneca aşısına dair elde edilen bilimsel verilerin aşının güvenli olduğunu kanıtlaması ve ayrıca 65 yaş üzerindeki deneklerde de bu aşının, hastalığın gelişmesine karşı önemli bir koruma sağlayabildiğini göstermesi olduğu ifade edildi.



Avrupa İlaç Ajansının (EMA), AstraZenaca'ya 29 Ocak'ta onay vermesinin ardından İtalyan basınındaki haberlere göre, İtalya İlaç Ajansı (AIFA) da AstraZeneca aşısı için ilk aşamada 18 ile 55 yaş arasındakilerde kullanılması doğrultusunda onay vermişti.



Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı İtalya'da, bugün itibarıyla 5 milyon 417 bin 678 kişi aşılandı. Bu kişilerin 1 milyon 652 bin 31'ine ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.



Sağlık Bakanı Roberto Speranza da 7 Mart'ta televizyon programına yaptığı açıklamada, nisandan itibaren aşı tedariklerinin hızlanacağı sinyalini vermiş ve yaza kadar aşı olmak isteyen bütün İtalyanları aşılamayı hedeflediklerini belirtmişti.