İtalya'da dışkı operasyonu: Tüm köpeklere DNA testi zorunluluğu

İtalya'nın Bolzano şehrindeki köpek sahipleri, kuzey İtalya'daki yetkililerin sokaklardaki köpek dışkısına karşı önlem alması nedeniyle evcil hayvanlarını DNA testine tabi tutmak zorunda kalacak.

DNA testinin ardından polis, evcil hayvan sahiplerini bir veri tabanı üzerinden arayacak. Ardından kanıtlarla birlikte sahiplerine 292 ila 1,048 euro arasında değişen para cezaları kesilecek.

45 BİN EVCİL KÖPEĞİN TESTE GİRMİŞ OLMASI GEREKİYORDU

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında konuyla ilgili yasa çıkmış ve bu ay yasanın yürürlülüğe girmeden önce eyaletteki tahmini 45.000 evcil köpeğin DNA testinden geçirilmiş olması gerekiyordu.

Ancak sadece 5,000 köpek sahibi bu yasaya uymuş durumda.

MART AYI SONUNDAN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK



Bolzano veterinerlik departmanı müdürü Paolo Zambotto, DNA testlerinin Mart ayı sonundan itibaren zorunlu olacağını ve evcil hayvanlarını kaydettirmeyen hayvan sahiplerini ağır para cezalarının beklediğini söyledi.



Schuler, veri tabanının trafik kazalarında ölen ya da diğer hayvanlara veya insanlara saldıran köpekleri tespit etmek için de kullanılacağını söyledi.

HAYVAN DERNEKLERİ İMZA KAMPANYASI DÜZENLEDİ



Hayvan dernekleri 31 Aralık tarihinden önce yasanın iptal edilmesi için imza kampanyaları düzenlemişti.

Hayvan sahiplerini koruma derneği Assopets'in başkanı Filippo Maturi, "En ilginç şey, köpeği olmayan pek çok kişinin de dilekçeyi imzalamış olması. Bu, sorunu çözmeyen ve her şeyden önce muazzam yönetim maliyetleri olan adaletsiz bir yasadır." diye belirtti.

"BU KARARNAME HİÇBİR AMACA HİZMET ETMİYOR"

Eyaletin veterinerler birliği de uygulamaya itiraz etti. Derneğin başkanı Franz Matthaus Hintner, "Bu kararname hiçbir amaca hizmet etmiyor. Merano yakınlarında yaşıyorum ve her iki turiste bir köpek düşüyor. Bu köpekleri test etmek için kim para ödüyor?" ifadelerini kullandı.