İtalya'da doğalgaz patlaması: 4 ölü, 5 kayıp

İtalya'da Sicilya'ya bağlı Ravanusa kasabasında yer alan dört katlı bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Yangın kontrol altına alındı.

Şimdiye kadar 4 kişinin öldüğü bildirildi. Ancak ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor. Ekipler kayıp 5 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kasabaya çevre kentlerden gelen arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Patlamanın civardaki en az 2 binaya daha zarar verdiği kaydedildi.

UZAYA ÜÇÜNCÜ TURİSTİK UÇUŞ