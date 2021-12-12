İtalya'da doğalgaz patlaması: 4 ölü, 5 kayıp

İtalya'nın Sicilya bölgesinde doğalgaz patlaması sonucu dört katlı bir bina çöktü. 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu.

Haberler - ntv.com.tr 12.12.2021 - 13:15

İtalya'da doğalgaz patlaması: 4 ölü, 5 kayıp

'da Sicilya'ya bağlı Ravanusa kasabasında yer alan dört katlı bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Yangın kontrol altına alındı.

Şimdiye kadar 4 kişinin öldüğü bildirildi. Ancak ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor. Ekipler kayıp 5  kişiyi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kasabaya çevre kentlerden gelen arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Patlamanın civardaki en az 2 binaya daha zarar verdiği kaydedildi.

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