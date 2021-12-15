İtalya'da doğum oranı 160 yılın en düşük seviyesine ulaştı

Avrupa’nın en yaşlı ülkelerinden biri olan İtalya’da doğum oranlarının son 160 yılın en düşük seviyesine ulaştığı açıklandı.



Ülkede açıklanan yeni rakamlara göre, doğum oranları 2020 yılında art arda 12’nci yıl düşerek 1861’den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.



İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) tarafından yayımlanan istatistiklerde, 2020 yılında İtalya'da doğumların 2019 seviyelerine göre 15 bin 192 azaldığı belirtildi.



Kadın başına ortalama çocuk sayısının 1.17’ye gerilediği belirtilen ülkede, bunun dünyadaki en düşük oranlardan biri olduğu tespit edildi.



2020 yılında İngiltere’de doğum oranı kadın başına 1,59 olarak gerçekleşmişti.



2021 yılının Ocak ayında İtalya’da açıklanan düşük doğum oranlarının yıl boyunca devam ettiği aktarılırken, ülkede doğum oranları bir önceki yıla göre yüzde 13,6 azaldığı vurgulandı.



ISTAT, pandeminin çocuk sahibi olan kişilerin azalmasında önemli bir faktör gibi göründüğünü söyledi.



SON 12 YILDA YAKLAŞIK YÜZDE 20 AZALDI



İtalya’da doğum oranları geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ise üçte bir oranında azalırken, 2008 yılında gerçekleşen 577 bin doğuma karşılık geçtiğimiz yıl 404 bin bebek dünyaya geldi.



Bununla ülkede can kaybı da artarken, ülkede 2020 yılında gerçekleşen yaklaşık 750 bin ölüm ile nüfus 59,3 milyona geriledi.



İstatistik ofisi ayrıca, kadınların ilk çocuk sahibi olma yaşının 2020'de 32,7 ile rekor seviyeye ulaştığını sözlerine ekledi.