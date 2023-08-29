İtalya'da dolu yağışı ve fırtına

Ülkenin kuzeyinden geçen en büyük akarsu olan Po'nun da seviyesi bazı mevkilerde 2 metrenin üzerine çıktı.



Kanallarıyla ünlü Venedik kentinde de su baskınlarını önlemek için tasarlanan "Mose" isimli bariyerler Venedik Lagünü’nde devreye sokuldu ve kentte suların yükselmesinin önüne geçilmeye çalışıldı.



HAYVANLAR VİNÇLE KURTARILDI



İtalyan Alplerinin yüksek noktalarına kar yağdığı, 3 bin 334 metredeki Punta Penia Tepesi'nde bu sabah 10 ila 15 santimetre kar ölçüldüğü kaydedildi.



İtalyan İtfaiyesi, kuzeydeki Gravellona Toce beldesiyle Casale Corte Cerro arasında kalan Strona Deresi'nin sularının yağışla yükselmesiyle, bir blokta mahsur kalan 13 keçi ve 2 koyunu vinç yardımıyla tek tek kurtardı.



Diğer yandan, dünkü heyelan nedeniyle kapanan İtalya ile Avusturya arasındaki Brennero’dan geçen demiryolu yeniden ulaşıma açıldı.

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