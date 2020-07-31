İtalya'da eski içişleri bakanı yargılanacak

Göçmen karşıtı Lig Partisi Başkanı Matteo Salvini içişleri bakanı olduğu dönemde denizden kurtarılmış sığınmacıları taşıyan gemilerin İtalyan limanlarına yanaşmasına engel oluyordu.



İspanyol Open Arms gemisi de onlardan biri. Salvini’nin, bu kararları alırken hükümetten bağımsız hareket ettiği, dolayısıyla görevini kötüye kullandığı iddia ediliyor.



Sicilya Savcılığı, 47 yaşındaki siyasetçiyi bu suçtan yargılamak istiyor. Yargı sürecinin çok uzun sürmesi bekleniyor.



Salvini suçlu bulunursa 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ceza alırsa siyasi kariyeri de sona erecek.



Senato şubat ayında başka bir gemiyle ilgili olarak yöneltilen suçlamalarla ilgili Salvini’nin dokunulmazlığını kaldırmıştı. O dosyada ön duruşma 3 Ekim’de yapılacak.

