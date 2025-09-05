İtalya'da festivale saldırı hazırlığı: Türk vatandaşı olduğu iddia edilen iki kişi tutuklandı

İtalya'da polis, dün Viterbo kentinde düzenlenen Macchina di Santa Rosa dini festivalinde saldırı gerçekleştirmesinden şüphelenilen 2 kişiyi tutukladı.

İtalya’nın başkenti Roma’ya 70 kilometre uzaklıkta olan Viterbo’da festivalin kutlanacağı sokaktaki bir pansiyonun sahibi, Türk vatandaşı olduğu iddia edilen müşterilerinden şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine festival öncesinde adrese gelen güvenlik güçleri, pansiyonda kalan 3 şüpheliden 2’sini yakaladı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskında ayrıca 1 makineli tüfek, 2 tabanca ve mühimmat ele geçirildi.



Yetkililer, şüphelilerin sorgulanmak üzere savcılığa sevk edildiklerini ancak sorgu sırasında sorulan sorulara cevap vermeyi itiraz ettiklerini aktardı. Yetkililerin açıklamasında, soruşturmaların sürdüğü, bir şüphelinin firarda aktarıldı.



FESTİVAL İLAVE GÜVENLİK ÖNLEMLERİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Polis, olayın ardından bölgede ilave güvenlik önlemleri alarak çatılara keskin nişancılar konuşlandırdı ve bomba arama köpekleriyle sokaklarda devriye gezdi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ve çeşitli yetkililerin de dahil olduğu yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı festival sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Ancak normalde karanlıkta kutlanılan festivalde bu sefer güvenlik önemleri nedeniyle ışıkların açık tutulması, katılımcıların tepkisini topladı.



MELONİ'DEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEBRİK MESAJI



İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Viterbo'da silahlı 2 kişinin tutuklanmasına yol açan hızlı müdahaleleri nedeniyle güvenlik güçlerini ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum. Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce gerçekleşen bu kararlı operasyon, dünyada eşi benzeri olmayan, UNESCO tarafından ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’ olarak nitelendirilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan için derin duygulara neden olan yüzlerce yıllık geleneğin güvenli bir şekilde kutlanmasını sağlamıştır." ifadelerini kullandı.