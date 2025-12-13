İtalya'da "Filistin" yürüyüşü

Başkentin Vittorio Emanuele 2 Meydanı'ndan başlayan ve Sapienza Üniversitesinin önüne kadar süren yürüyüşte, İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden baskı ve saldırıları protesto edildi.

"Soykırımı durdurun", "Direniş terör değildir" ve "Meloni hükümeti suç ortağıdır" yazılı pankartlar açan göstericiler, İsrail'e ambargo uygulanması çağrısında bulundu.

Filistin destekçileri, yürüyüş sırasında sık sık "Soykırımı durdurun", "Hepimiz anti-faşistiz, hepimiz anti-siyonistiz, hepimiz Filistinliyiz", "Özgür Filistin" sloganları attı.

Bir göstericinin, yüzünü ve bedenini ABD, İsrail ve İtalya bayrağı şeklinde boyayıp üzerinde kanlı el izleri bulunması dikkati çekti.