İtalya'da genel seçim: Aşırı sağcı lider önde

Son dakika haberi!İtalya'da yapılan genel seçimlerde, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) birinci çıktı.





Ülkede 50,8 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde halk, 200 sandalyeli parlamentonun üst kanadı Senato ile 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki yeni temsilcilerini belirlemek üzere sandık başına gitti.



Oy verme işlemi, gece 23.00'te sona erdi ve hemen ardından oy sayımına geçildi.



Resmi olmayan sonuçlara göre, Giorgia Meloni'nin lideri olduğu sağ ittifak, sandıktan zaferle çıktı.



İkinci sırada yer alan merkez solun çatı partisi Demokratik Parti yenilgiyi kabul ettiklerini ve ana muhalefette olacakarını açıkladı.



Seçim bu şekilde sonuçlanırsa Sağ ittifak, 200 sandalyeli senato ve 400 sandalyeli Temsilciler Meclisi'de çoğunluğu elde edecek ve tek başına hükümeti kurabilecek.



İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA İLK



Sonuçların bu şekilde kesinleşmesi durumunda Meloni İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak ve İtalya'da ikinci dünya savaşından bu yana en sağcı hükümet göreve gelecek.

Resmi olmayan bu ilk sonuçlara göre, İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana aşırı sağcı bir parti ilk defa seçimlerden birinci parti olarak çıktı.



İtalya'nın Kardeşleri Partisi, Lig Partisi ve Forza Italia Partisi ile bazı küçük partilerden oluşan sağ ittifakın oy oranı yüzde 41-45 arasında ölçüldü. Buna karşılık PD'nin çatı partisi olduğu merkez sol ittifakın oy oranı yüzde 25,5-29,5 arasında kaldı.



Meloni İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak ve İtalya'da ikinci dünya savaşından bu yana en sağcı hükümet göreve gelecek.

GİORGİA MELONİ KİMDİR?

Giorgia Meloni adını, Milli Marşın ilk dizesinden alan "İtalya'nın Kardeşleri" partisinin Genel Başkanı, Matteo Salvini'nin Lig partisi ile Silvio Berlusconi'nin 'Forza İtalia'sını da içine alan üç partili sağ ittifakın lideri.



45 yaşındaki Meloni Roma'da dünyaya geldi. O doğduğunda evi terk eden babasını hiç tanımadı. İşçi sınıfından gelen annesi tarafından büyütüldü.



Meloni, siyasetle 15 yaşında tanıştı. 1946'da, faşist diktatör Benito Mussolini'nin destekçileri tarafından kurulmuş "İtalyan Sosyal Hareketi"ne katıldı. Yani aşırı sağcı bir aktivistti. "İtalyan Sosyal Hareketi", 90'ların ortasında önce "Ulusal İttifak" adını aldı.

Ardından dönemin Başbakanı Berlusconi'nin partisine katıldı.

ÜLKENİN EN GENÇ BAKANI OLDU



Meloni, siyasetin basamaklarını erken yaşta ve hızla tırmandı. 21 yaşında yerel yönetime seçildi; 29 yaşında parlamentoya girdi. 31 yaşında ülkenin en genç bakanıydı. 2008'de Berlusconi hükümetinde Gençlik Bakanı oldu.



Meloni, siyasi hayatının en büyük "kumarını" 2012'de oynadı. Berlusconi'nin partisinden ayrılıp "İtalya'nın Kardeşleri" partisinin kurucuları arasında yer aldı. 2014'te partinin başına geçti.



"İtalya'nın Kardeşleri" partisi, 2018'de sadece yüzde 4 oy aldı. Meloni'nin partisinin oy oranını 4 yılda yüzde 25'e kadar çıkardığını gösteriyor. Desteğin, partinin Mario Draghi hükümetinin dışında kalmasıyla artmaya başladığı görülüyor.



Meloni, seçim kampanyasında partisinin faşist kökenlerini bir kenara bıraktı.Lideri olduğu ittifakı ana akım muhafazakar bir grup olarak göstermeye çabaladı. Batı'nın Ukrayna politikasını destekleyeceği vaadinde de bulundu.



Ancak kendini merkezde konumlandırmaya çalışsa da Meloni aşırı sağcı görüşleriyle biliniyor. Avrupa Birliği, LGBTİ, İslam ve göçmen karşıtı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine de karşı çıkıyor.

Mitinglerinde "Ben Giorgia'yım, ben bir kadınım, ben bir anneyim, ben bir hırıstiyanım" diye seslendi. İtalya'nın nüfusunun azaldığını, İtalyanların daha fazla çocuk yapması gerektiğini savunuyor.