İtalya'da gündem Berlusconi'nin 'Zelenski kaydı'

İtalya'da eski başbakanlardan ve Forza Italia (FI) Partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye yönelik değerlendirmelerde bulunduğu yeni bir ses kaydının ortaya çıkması, gündem yarattı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın dostluğu herkes tarafından bilinen ve "Putin ile hediyeleşip yeniden bağlantı kurduğu"nu söylediği ses kaydının basına yansımasıyla dikkatleri üzerine çeken Berlusconi, yeni bir ses kaydıyla yine gündem oldu.

"BANA GÖRE ZELENSKI..."



İtalyan basınında yer alan yeni ses kaydına göre Berlusconi, daha önce de söylediği Rusya’nın bu "savaşa itildiği" tezini yineliyor ve "(Ukrayna’da iktidara) Zelenski geliyor ve saldırılar üçe katlanıyor. Putin, Rusya'da baskı görüyor. Daha sonra özel bir operasyon yapmak durumunda kalıyor. Ukrayna'ya girdi ve üçüncü günden itibaren Batı'dan para ve silah almaya başlayan Ukraynalılardan beklenmedik bir direniş gördü. Bu, iki haftalık bir operasyon olmaktan çıkıp savaşa dönüştü" diyor.



Söz konusu ses kaydında Berlusconi'nin ayrıca "Putin ile Zelenski, nasıl arabuluculuk masasında bir araya getirilebilir, bunu öngöremiyorum. Çünkü bu mümkün değil. Bana göre Zelenski… Neyse boşverin, bunu söyleyemem." değerlendirmesini yaptığı duyuluyor.



Berlusconi'nin Zelenski'ye yönelik sözleri, hükümetin kurulma arifesindeki ülkede polemiğe yol açtı.



HEM MUHALEFETİN HEM DE ORTAĞININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ



Ana muhalefet Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta, yaptığı yazılı açıklamada, "Berlusconi'nin açıklamaları çok ciddi ve Avrupa ile İtalya’nın pozisyonuyla bağdaşmıyor. Bunlar, ülkemizi Batı ve Avrupa'nın tercihlerinin dışında tutan ve yeni iktidarın güvenilirliğini baltalayan sözlerdir. Avrupa'da doğan her hükümet, Putin ile mi yoksa Ukrayna ve AB ile mi kalacağına karar vermelidir. Meloni hükümeti, en kötü belirsizliğin gölgesinde doğuyor." değerlendirmesinde bulundu.



Muhalefette yer alan 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte de açıklama yaparak "Merkez sağ, İtalya’nın imajını baltalamaya devam ediyor. Berlusconi’nin Ukrayna savaşı ve Putin üzerine söylediği sözler ciddi ve kabul edilemez. Forza Italia, gelecek hükümette Dışişleri Bakanlığını üstlenemez. Bu konudaki endişemizi Cumhurbaşkanı Mattarella'ya da ileteceğiz." dedi.



Berlusconi'nin sağ ittifaktaki ortağı ve yeni hükümetin başbakanı olması beklenen aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni de yazılı açıklamayla ortağı Berlusconi ve Rusya ile ilişkileri daha önce de tartışma konusu olan Matteo Salvini liderliğindeki Lig Partisine mesaj gönderdi.



Meloni, çizgilerinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile aynı olduğunu vurgulayarak "Açık ve net bir dış politika çizgisi olan bir hükümete liderlik etmek niyetindeyim. İtalya, başı dik biçimde Avrupa ve Atlantik İttifakı'nın parçasıdır. Bunu kabul etmeyen hiç kimse, hükümet dahi kurulmaması pahasına hükümetin bir parçası olmayacak. Bizim hükümette olduğumuz İtalya, Batı’nın zayıf halkası olmayacak. Bu konuda, muhtemel hükümette yer alacak bakanlarından bu konuda netlik isteyeceğim" dedi.



FI Başkan Yardımcısı Antonio Tajani ise Twitter'den yaptığı paylaşımda, parti olarak "Rus işgalini kınadıklarını ve Ukrayna'ya tam destek verdiklerini" kaydetti.



YENİ HÜKÜMET İÇİN SİYASİ İSTİŞARELER BUGÜN BAŞLIYOR



Ülkede, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yeni hükümet için siyasi istişareleri bugün başlatacağı açıklandı.



Mattarella, parlamento başkanları ve parlamentoda temsil edilen siyasi parti gruplarıyla yapacağı görüşmeleri cuma günü tamamlayacak.



Söz konusu siyasi istişareler, Berlusconi'nin son iki gündür gündeme düşen ses kayıtlarının gölgesinde başlayacak.



İstişarelerin ardından Mattarella’nın hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor.



25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan ve parlamentonun her iki kanadında çoğunluğu elde eden Giorgia Meloni liderliğindeki sağ ittifakın, kendi arasında özellikle Ukrayna ve bakanlıkların paylaşımı konusunda bölünme yaşamazsa sağ koalisyon hükümetini kurması bekleniyor.

