İtalya'da hava sıcaklıkları Avrupa'nın rekor seviyesine yaklaşabilir

Sıcak hava Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alırken İtalya'nın Sicilya ve Sardinya bölgelerinde hava sıcaklıklarının 47-48 santigrat dereceleri görebileceği tahmin ediliyor.

İtalya'da hava sıcaklıkları Avrupa'nın rekor seviyesine yaklaşabilir
Fotoğraf: Reuters

Kıtada en yüksek sıcaklık, 11 Ağustos 2021'de Sicilya'nın Siraküza ilindeki Floridia kasabasında 48,8 santigrat derece olarak kayda geçmişti.

İtalyan Meteoroloji Derneği Başkanı Profesör Luca Mercalli, ülkede sıcaklıkların 40-45 derecelerin üzerine çıkacağını belirterek, "Rekora yaklaşabiliriz. Her iki durumda da seviyeler çok yüksek olacak.” dedi.

İtalya'da hava sıcaklıkları Avrupa'nın rekor seviyesine yaklaşabilir - 1 Napoli'de denize girerek serinlemeye çalışan kadınlar (Reuters)

Yoğun sıcakların 'nın orta ve güney kesimlerinde yaklaşık 2 hafta sürmesi, kuzey kesimlerinde ise bir miktar hafiflemesi bekleniyor.

Sıcak hava dalgası ayrıca Fransa, Almanya, İspanya ve Polonya'yı da etkiliyor.

İnsanlara sıvı tüketimini artırmaları ve sıcaktan kaynaklanan rahatsızlıkların belirtilerine dikkat etmeleri konusunda uyarılar yapıldı.

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