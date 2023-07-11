İtalya'da hava sıcaklıkları Avrupa'nın rekor seviyesine yaklaşabilir

Yoğun sıcakların İtalya'nın orta ve güney kesimlerinde yaklaşık 2 hafta sürmesi, kuzey kesimlerinde ise bir miktar hafiflemesi bekleniyor.



Sıcak hava dalgası ayrıca Fransa, Almanya, İspanya ve Polonya'yı da etkiliyor.



İnsanlara sıvı tüketimini artırmaları ve sıcaktan kaynaklanan rahatsızlıkların belirtilerine dikkat etmeleri konusunda uyarılar yapıldı.