İtalya'da havalimanı, volkanik faaliyet nedeniyle kapatıldı

İtalya'nın Catania Havalimanı, Sicilya'nın doğusundaki Catania kentine yapılan uçuşların, yakındaki Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından durdurulduğunu duyurdu.



Uçuşların iptal edilmesi ve havaimanının geçici olarak kapatılması yaz turizm sezonunda yeni bir seyahat sıkıntısına yol açtı.



Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna, son günlerde yoğun bir faaliyet göstererek sıcak kül ve lav püskürtüyor.



Havalimanı, bu ayın başlarında bir kez daha görüşü kısıtlayan kül nedeniyle zaten uçuşlara kapatılmıştı. Açıklamada yetkililerin “gelen ve giden tüm uçuşların askıya alınmasına” karar verdiği belirtildi.



“Askıya alma, iptaller ve/veya diğer havalimanlarına yönlendirmelerle sonuçlanacaktır” denilen açıklamada, kül serpintisi sona erdiğinde normal operasyonların yeniden başlayacağı belirtildi.