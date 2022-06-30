İtalya'da hükümet karıştı: Draghi NATO zirvesinden erken ayrıldı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, hükümeti içindeki siyasi gerilim sebebiyle Madrid'deki NATO Zirvesi'nden erken ayrıldı.



Draghi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve eşinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderleri ve eşleri onuruna dün akşam Prado Müzesi'nde verdiği yemek sonrasında gece saatlerinde Roma'ya döndü. Başbakanlık kaynakları da NATO Zirvesi'nin son gününde İtalya'yı Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'nin temsil edeceğini ve Draghi'nin bugün bakanlar kurulunu toplayacağını belirtti.



Hükümetteki gerilim sebebiyle Draghi'nin NATO Zirvesi'nden erken ayrılıp dönmesi, İtalyan basınında geniş yer buldu.



Basında çıkan haberlere göre, Draghi'nin koalisyon hükümetini oluşturan partilerden 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri Giuseppe Conte ile yaşadığı gerilim ve koalisyonun diğer ortakları arasında bazı yasa tasarıları üzerine olan anlaşmazlık, 74 yaşındaki liderin Madrid'deki NATO Zirvesi'nden erken dönmesine yol açtı.

Draghi'nin M5S kurucu lideri Beppe Grillo'yu arayarak partinin şu anki başkanı Giuseppe Conte'yi "şikayet ettiği ve görevden almasını istediği" yönündeki haberler üzerine Conte'nin NATO Zirvesi için Madrid'de bulunan Draghi ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.



Conte'nin Draghi'ye Grillo ile yaptığı görüşme sebebiyle tepki gösterdiği ve iki isim arasındaki bu telefon görüşmesinin iyi geçmediği basına yansıdı. Conte'nin ayrıca akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldiği ve Draghi'yi Grillo ile görüşerek partinin içişlerine karışmakla suçladığı kaydedildi.



Başbakanlık kaynaklarının, Draghi'nin Grillo ile görüşmesinde Conte'yi görevden almasını istediği iddialarını yalanlamasına ve Draghi'nin de Madrid'de "Hükümet için risk yok" demesine karşın, Başbakan'ın İspanya'dan erken ayrılması, "hükümet içinde tansiyonun yükseldiği" şeklinde yorumlandı.



Draghi ile Conte arasındaki gerilime ek olarak, koalisyon hükümetinin bir diğer ortağı sağcı Lig Partisi de hükümetteki sol partilerin, İtalya'ya 12 yaşından önce yerleşen ve en az 5 yıl okuyanların vatandaşlık almasını sağlayan yasa tasarısı "Ius Scholae" ile kenevir üretimine yönelik yasa tasarısını parlamentoya getirmemesi konusunda hükümeti uyardı. Söz konusu iki gerilim, gelecek yılki genel seçimlere az bir süre kala ülkede Draghi hükümetinin geleceğinin sorgulanmasına yol açtı.



Bu arada, yaşanan bu gelişmelerin ardından Başbakan Draghi, bugün öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.



La Repubblica gazetesi "Hükümete kuşatma", La Stampa gazetesi "Draghi-Conte kavgası: Hükümet riskte", Corriere della Sera gazetesi de "Hükümette tansiyon yıldızlarda" manşetini attı.