İtalya’da huzurevinde yangın faciası: 6 ölü, 81 yaralı

İtalya’nın Milano şehrindeki bir huzurevinde gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, yangında 6 kişi yaşamını yitirdi. Yerel medya yaralı sayısını 81 olarak açıkladı.

İtalya’da huzurevinde yangın faciası: 6 ölü, 81 yaralı

’nın Milano şehrindeki bir huzurevinde gece saatlerinde çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Milano’daki Via dei Cinquecento caddesinde bulunan bir huzurevinde çıktı.

İtalya’da huzurevinde yangın faciası: 6 ölü, 81 yaralı - 1

İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, yerel saatle gece 01.20’de çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin binayı tahliye ettiği, 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve birçok yaralının da hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Yerel medya yaralı sayısının 81 olduğunu yazdı.

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