İtalya’da huzurevinde yangın faciası: 6 ölü, 81 yaralı

İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, yerel saatle gece 01.20’de çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin binayı tahliye ettiği, 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve birçok yaralının da hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.



Yerel medya yaralı sayısının 81 olduğunu yazdı.