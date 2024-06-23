İtalya'da kolunun kesildiği kazanın ardından sokağa bırakılan Hindistanlı işçi için gösteri düzenlendi

Başkent Roma'nın 70 kilometre güneyindeki Latina kentinde, Satnam Singh isimli göçmen işçinin 17 Haziran'da çalıştığı çiftlikte kolunu iş makinesine kaptırarak ağır yaralanması ve sonrasında yaşamını yitirmesi ülke gündemindeki yerini koruyor. Özellikle Singh'in eşi Soni'nin, kocasının işveren tarafından sokağa terk edildiği yönündeki iddiası kamuoyunda infiale yol açmış durumda.



Singh'i çalıştıran ve sokak ortasında bıraktığı iddia edilen İtalyan işveren Antonello Lovato hakkında, kasıtsız öldürme, iş yeri güvenliğine ilişkin düzenlemeleri ihlal etme ve yardım etmeme nedeniyle soruşturma başlatılırken, sendikalar ve sol muhalefet partileri yaşananlara tepkilerini artırarak sürdürüyor.



Sendikaların ve bölgede yaşayan Hindistan toplumunun çağrısıyla dün akşamüstü Latina'da 5 bin kişinin katılımıyla protesto gösterisi düzenlendi. Gösteriye muhalefetteki sol siyasi partiler de destek verdi.



Gösteride, Singh'in ölümü ve göçmen tarım işçilerinin İtalya'daki çalışma koşullarına tepki gösterildi. Protestocular, Singh için adalet talebinde bulundu.



Gösteriye katılan ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein, "Tüm kurumların bu belaya karşı bir adım atması gerekiyor. Çünkü Satnam Singh ne yazık ki münferit bir vaka değil. Mücadele edilmesi gereken yapısal bir sömürü ve çete sistemi var ve bu trajedinin, cinayetin gösterdiği gibi düzensizlik, Satnam Singh gibi insanlar üzerinde güvencesizliğe, sömürüye, şantaja neden oluyor." dedi.



İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da dün katıldığı bir etkinlikte, genç bir göçmen işçinin yardım talebi reddedilerek ölmesinin ciddi, dayanışma ve medeniyet değerlerine karşıt bir durum olduğunu belirterek, en zayıf ve savunmasız kişilerin yasa dışı koşullarda çalışmalarının insanlık dışı olduğunu söyledi.



Başbakan Giorgia Meloni de 20 Haziran'daki açıklamasında, "Bunlar, İtalyan halkına ait olmayan insanlık dışı eylemlerdir ve bu barbarlığın sert şekilde cezalandırılacağını umuyorum." ifadesini kullanmıştı.



Çalışma Bakanı Marina Calderone ve Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida da bu olayın ardından tarım sektöründeki şirketlerin kriminalize edilmemesi, bununla beraber mevsimlik işçilerin sömürülmemesine yönelik tedbirleri hızlı şekilde almaları gerektiğini belirtti.



Bu arada, ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) başta olmak üzere diğer işçi sendikaları, Singh'in ölümünü bir kez daha protesto etmek için 25 Haziran'da Latina'da tarım faaliyetlerinde greve gitme kararı aldı.



İtalya'da özellikle güney bölgelerde göçmenlerin çok düşük ücretler karşılığında, zor koşullar altında ve herhangi bir güvence olmadan çalıştırıldığı biliniyor.



31 yaşındaki Satnam Singh, 3 yıl önce eşiyle geldiği İtalya'nın Latina kentinde tarım işçisi olarak çalışıyordu. 17 Haziran Pazartesi günü kolunu traktörün çektiği plastik ambalaj makinesine kaptırarak ağır yaralanan Singh, evinin yakınlarında terk edilmişti. İşçinin kopan kolu ise bir sepetin içine bırakılmıştı.



Helikopterle Roma'daki bir hastaneye kaldırılan Singh, 19 Haziran'da yaşamını yitirmişti.