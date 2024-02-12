İtalya'da kurtlar şehre indi: Meclis yardım çağrısında bulundu

İtalyan şehirlerinin çeşitli bölgelerinde kurtlar görüntülenmeye devam ediyor. Bölgede evcil hayvanlar, özellikle de kediler kayboluyor ve İtalya'daki kurtların favori avı olan karaca kalıntıları kırsal kesimlerde bulunuyor.



Görüntüler, çok sayıda dişi kurt heykelinin bulunduğu Siena şehrinin merkezinden birkaç kilometre uzakta kaydedildi.



Durum o kadar endişe yarattı ki, belediye meclisi bu hafta Toskana'nın bölgesel hükümetine ve ulusal bir organ olan Yüksek Çevre Koruma ve Araştırma Enstitüsü'ne yardım çağrısında bulundu.



Belediye başkanı mektubunda "Her geçen gün bölge sakinleri arasında endişe artıyor" dedi.

YASALAR KURTLARI KORUYOR



Belediye başkanı kurtların AB mevzuatı kapsamında korunan bir tür olduğunun farkında olduğunu ancak kamu güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi.



Sadece İtalyan yasaları değil, kurtların avlanmasını yasaklayan Avrupa yasaları da var, dolayısıyla alınabilecek önlemler kısıtlanıyor.



Avrupa çapında kurt sayıları yeniden yükselirken Avrupa Komisyonu, Aralık ayında hayvanın koruma statüsünün "kesinlikle korunan"dan "korunan"a değiştirilip değiştirilmeyeceğini değerlendirdiğini duyurdu.



Kurtların geri dönüşü Avrupa'daki biyolojik çeşitlilik açısından iyi bir haber. Ancak Avrupa'nın bazı bölgelerinde kurt sürülerinin yoğunlaşması, özellikle besi hayvanları için gerçek bir tehlike haline geldi.