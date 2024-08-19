İtalya'da lüks tekne kazası: İngiliz milyarder iş insanı dahil 6 kişi kayıp

İtalya 'da son günlerde ülke genelini etkileyen yağış ve fırtınalı havanın, Palermo'nun 20 kilometre doğusundaki Porticello açıklarında "Bayesian" isimli bir teknenin yerel saatle 05.00 sıralarında batmasına yol açtığı belirtildi. Tekneden 15 kişinin kurtarıldığı, bunlar arasında 1 yaşında bebek de olduğu aktarıldı. Sahil Güvenlik ve İtfaiyeden oluşan arama-kurtarma ekipleri, 1 kişinin cansız bedenine ulaştı, 6 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Teknenin 49 metre derine battığı ve kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Kurtarma çalışmalarına birkaç helikopterin de destek verdiği kaydedildi.

İngiliz bayrağı taşıyan teknede bulunanların İngiltere ve ABD vatandaşları oldukları öğrenildi. İtalyan basınında, İngiliz basını kaynaklı çıkan haberlerde de kayıplar arasında bilgi teknolojileri ve siber güvenlik konusundaki girişimleriyle bilinen İngiliz iş insanı 59 yaşındaki Mike Lynch'in de olduğu belirtildi. Kurtarılanlar arasında Lynch'in eşi Angela Bacares'in de olduğu kaydedildi. Olayla ilgili Termini Imerese kentindeki cumhuriyet savcılığının soruşturma başlattığı bildirildi.

Diğer yandan, batan "Bayesian" teknesine yakın bir konumda bulunan ve olayın ardından 15 kişinin kurtarılmasına yardım eden Hollanda bayraklı "Sir Robert Baden Powell" teknesinin kaptanı Karsten Börner de basına yaptığı açıklamada, şunları aktardı: "Önce yelkenli tekne yana yattı ve birkaç dakika içinde de battı. Her şey çok kısa sürede oldu. Palermo'daki Arenella Limanı'na gitmeyi planlıyorduk ama fırtınaya yakalandık. Sonra yanımızdaki teknenin artık orada olmadığını fark ettik. Teknenin bulunduğu bölgeden kırmızı işaret fişeği geldiğinde ben ve yardımcım, bota atlayıp yardıma gittik. Aralarında küçük bir kızın da olduğu 15 kişiyi kurtardık."

"İNGİLTERE'NİN BİLL GATES'İ" OLARAK BİLİNİYORDU

59 yaşındaki Mike Lynch, İngiltere'nin en tanınmış teknoloji girişimcilerinden birisi.



Lynch, 1996 yılında ülkenin en büyük yazılım şirketi olan Autonomy'yi kurdu ve "İngiltere'nin Bill Gates'i" olarak tanındı.



2011 yılında firmasını 11 milyar dolara Hewlett-Packard'a sattı, ancak satın alma işleminin ardından ABD'li teknoloji devi onu dolandırıcılıkla suçladı.



Lynch, HP'nin Autonomy yöneticilerini yasadışı muhasebe uygulamalarıyla suçlamasının ardından, son on yılının çoğunu adını savunmak için mahkemede geçirdi.

Haziran ayında San Francisco'daki bir jüri tarafından, bir yıldan fazla süreyi ev hapsinde geçirdikten sonra beraat etti.