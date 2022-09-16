İtalya'da meydana gelen sel felaketinde 9 kişi öldü

Ancona Valiliği'nden sel felaketine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, olayda şu ana kadar 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si çocuk 4 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.



Basında çıkan haberlerde, felakette en az 50 kişinin de yaralandığı, yüzlerce kişinin de su baskınları sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.



Başbakan Mario Draghi de Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, felakette yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.



Bakanlar Kurulu'nu tamamladıklarını ve birazdan bölgeye hareket edeceğini dile getiren Draghi, "Sivil Savunma Başkanı, hükümet adına gereken tüm desteği vermek için felaket bölgesinde. Bakanlar Kurulu acil gereksinimler için 5 milyon euroluk bir kaynak tahsis etti" dedi.



İtalya'nın Ancona kenti yakınlarındaki yerleşim yerlerini etkileyen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELENİN ÖNERMİNİ GÖSTERİYOR

Draghi, "Bugün Marche'de yaşananlar, iklim değişikliğiyle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" diye konuştu.



Bu arada, Bakanlar Kurulu sel felaketi nedeniyle Marche'de olağanüstü hal ilan etti.



Bölgeye sabah saatlerinde giden Sivil Savunma Başkanı Fabrizio Curcio da "Gerçekten olağanüstü miktarlarda su ile bölgede dehşet anları yaşanmış." ifadelerini kullanmıştı.



Diğer yandan, İtalyan basınında felakete ilişkin çıkan ilk haberlerde ölü sayısı önce 7 olarak verilmiş, daha sonra bazı kaynaklarda bu sayının 10'a çıktığı kaydedilmişti.