İtalya'da pandemi soruşturması: Eski Başbakan ve Sağlık Bakanı şüpheliler arasında

İtalya'da Covid-19 salgınının ilk görülmeye başlandığı Şubat-Mart 2020'de, dönemin hükümetinin salgın yönetimine ve aldığı tedbirlere ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturma tamamlandı.



Salgının ülkede ilk görülmeye başlandığı dönemde özellikle Lombardiya Bölgesi içinde yer alan Bergamo vilayeti ve çevresinde salgın tedbirlerinin devreye alınmasında geç kalındığı ve bu nedenle de can kayıplarının arttığına yönelik iddiaların araştırıldığı soruşturmada sona gelindi.



Bergamo Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla salgın yönetiminde kusur olup olmadığına dair başlattığı ve üç senedir devam eden geniş kapsamlı soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.



Açıklamada, şu aşamada soruşturmanın tamamlandığını, bunun bir iddianame olmadığı vurgulandı.

"VAKALARIN EN YOĞUN OLDUĞU GÜNLERDE SIKI TEDBİRLER UYGULANMADI"



Soruşturmada şüpheliler arasında; dönemin Başbakanı Giuseppe Conte ve dönemin Sağlık Bakanı Roberto Speranza, eski Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, halen görevini sürdüren Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro ve ISS Konseyi Başkanı Prof. Franco Locatelli gibi üst düzey isimler yer alıyor. Savcılık, soruşturma sırasında bu isimlerin ifadelerine de başvurmuştu.



İtalyan basınında çıkan haberlerde, Bergamo yakınındaki Seriana Vadisi'nde vakaların en yoğun olduğu günlerde sıkı tedbirlerin uygulanmamasının, Alzano'daki hastanenin kapatılıp yeniden açılmasının ve ülkenin güncel bir salgın önlem planının olmamasının soruşturmanın omurgasını oluşturduğu belirtildi.

Soruşturmada adı geçen şüphelilere, salgın yönetiminde ağır kusur, çok sayıda kişinin ölümüne yol açma, görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yöneltilebileceğine dair tebligatların gönderilmeye başlandığı kaydedildi.



Başbakan ve bakan olmaları sebebiyle Conte ve Speranza'nın tebligatlarının, bu makamlarda görev yapanlar hakkındaki dosyalarla ilgilenen Bakanlar Mahkemesine gönderildiği bildirildi.



ESKİ BAŞBAKAN VE SAĞLIK BAKANI YARGIYLA İŞBİRLİĞİNE HAZIR



Salgının İtalya'da başladığı sırada teknokrat Başbakan olan ve halihazırda 5 Yıldız Hareketi (M5S) liderliğini yürüten Conte, yazılı açıklamasında, "Bergamo’daki soruşturmayı haber ajanslarından öğrendim. Yargıyla en üst düzeyde işbirliğine hazırım. Cumhuriyetimizin yaşadığı en zor anlardan birinde büyük özveri ve tam bir sorumluluk duygusuyla çalıştığım için ülkem ve İtalyan vatandaşlarının önünde huzurluyum" dedi.



Dönemin Sağlık Bakanı Speranza da Adnkronos ajansına yaptığı açıklamada, "Sakinim ve her zaman ülkenin çıkarları doğrultusunda disiplinli ve onurlu biçimde hareket ettiğimden eminim. Her zaman olduğu gibi yargıya güvenim tam." değerlendirmesinde bulundu.



"KATLİAMIN TARİHİ YENİDEN YAZILIYOR"



Covid-19'dan yakınlarını kaybedenlerin kurduğu dernek de soruşturmanın tamamlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Bergamo ve Lombardiya'daki katliamın tarihi, ailelerimizin tarihi, kayıplarımıza neden olan tarih yeniden yazılıyor. 2020 baharında yaşananlar, Covid-19 yüzünden değil, alınan veya alınmayan kararlardandır." ifadelerine yer verildi.



NE OLMUŞTU?



İtalya'da salgının ilk günlerinde, o dönem 5 Yıldız Hareketi (M5S)-Demokratik Parti (PD)-Özgürler ve Eşitler (LeU) partilerinden oluşan koalisyon hükümetinin Başbakanı Conte, salgında hızla artan vaka sayısı ve yayılmanın önüne geçmek için ilk olarak 8 Mart 2020'de Lombardiya Bölgesi ve kuzeydeki 14 kenti kırmızı bölgeye almıştı. Bu kararın ardından söz konusu kentlerdeki insanların süresiz kapanma endişesiyle aynı gece güneye akın etmesi neticesinde Conte, 9 Mart 2020'de bütün İtalya'da karantina ilan ederek seyahat kısıtlaması getirmişti.



İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede resmen Şubat 2020'de başlayan Covid-19 salgınının ilk dönemi kabul edilen Şubat-Mart-Nisan 2020'de 27 binden fazla kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirmişti. O dönem salgının merkezi konumundaki Lombardiya Bölgesi can kayıplarında başı çekmişti. Lombardiya Bölgesi'nde de özellikle Bergamo kentinde 18-19 Mart 2020'de salgın kaynaklı ölümlerin çok fazla olması sebebiyle cenazelerin askeri kamyonlarla kent dışına çıkarıldığı görüntüler hafızalarda yer etmişti.



Salgının 3. yıl dönümüne girilen bugünlerde ise İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 188 bini geçmiş durumda.