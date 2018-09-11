İtalya Kültür Bakanlığı (MiBAC) tarafından yapılan açıklamaya göre taş bir bakraç içinde çok iyi korunmuş halde bulunan 300 Roma İmparatorluğu sikkesi bulundu. Arkeologlar sikkelerin 5’inci yüzyıla ait olduğunu açıkladı.



Kültür Bakanı Alberto Bonisoli bulunan hazine hakkında, "Bulunan hazinenin henüz tarihi ve kültürel değerini hakkında detaylara sahip değiliz. Kazı alanı arkeologlarımız için bir hazine değerinde. Bu kazı ve buluntular nedeniyle gururluyum" açıklamasında bulundu.