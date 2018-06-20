İtalya'da hükümet ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin de lideri olan Başbakan yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Romanların sayımını, solcular teklif edince iyi, ama ben teklif edersem ırkçılık oluyor. Önce İtalyanlar ve onların güvenliği" ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakanı Salvini ülkedeki Roman nüfusunu tespit ederek İtalya'da yasadışı bulunanları sınırdışı edeceklerini duyurmuştu.



Roman halklarının haklarını savunan 21 Temmuz Derneği, İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin planını yasadışı olarak niteledi.



Muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Parti ise planı "iğrenç" olarak tanımladı.

VENEDİK'TE TEKNELER BİYOYAKITLA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

