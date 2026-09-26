İtalya'da saldırı hazırlığı yapan Neonazilere operasyon
26.09.2026 04:03
Aramalarda, kesici ve delici silahlar, Nazi sembollerini çağrıştıran bayraklar ve çeşitli objeler ele geçirildi.
İtalya’da güvenlik güçleri, terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu belirtilen Neonazi grubundan 14'ü çocuk 17 şüpheli gözaltına alındı.
İtalyan Emniyeti ve Jandarması (Carabinieri), Venedik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 kentte, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Neonazi gruba yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Baskınlarda İtalya'nın 11 kentinde ikamet eden, terör amaçlı faaliyetler için eğitim verme ve bu faaliyetlere yönelik eylemlerden sorumlu olduğu değerlendirilen 14'ü reşit olmayan toplam 17 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, kesici ve delici silahlar, Nazi sembollerini çağrıştıran bayraklar ve çeşitli objelerle propaganda mesajlarının yayılmasında kullanılan çok sayıda elektronik cihaza el konuldu.
İtalyan Emniyeti ve Jandarması'nın (Carabinieri) ortak açıklamasında şüphelilerin "ırkçılık, antisemitizm, cinsiyet ayrımcılığı ve neonazizm temelli fikirlerin propagandasını yaparak nefreti körükledikleri, Adolf Hitler ve 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami saldırılarında düzinelerce kişinin ölümüne neden olan Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant gibi figürleri övdükleri" belirtildi.