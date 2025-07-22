İtalya'da savaş anketi: Askerlik çağındaki gençlerin yalnızca yüzde 16'sı "Ülkemi savunurum" dedi

CENSIS (Toplumsal Yatırımlar Araştırma Merkezi) tarafından yayımlanan araştırmaya göre, 18-45 yaş aralığındaki İtalyanların yüzde 39’u kendini “vicdani retçi pasifist” olarak tanımlarken, yüzde 19’u zorunlu askerliğe başka yollarla karşı koymaya çalışacağını, yüzde 26’sı ise İtalya’nın yabancı paralı askerleri işe almasını tercih ettiğini ifade ediyor.

"VATANSEVER BİR COŞKUYLA SİLAHA SARILMAYACAKLAR"

Raporda bu durum, "Savaş çıkarsa, İtalya vatansever bir coşku içinde silaha sarılacak bir ülke olmayacak. Özellikle 18-45 yaş aralığındaki genç ve askerlik çağındaki nüfusun büyük çoğunluğu, Silahlı Kuvvetler'in çağrısına yanıt vermeye son derece isteksiz" ifadeleriyle anlatıldı.



Ukrayna ve Ortadoğu’da süren savaşların da etkisiyle artan jeopolitik gerilimler sonucunda, İtalya da diğer NATO ülkeleriyle birlikte savunma harcamalarını artırma sözü veren ülkeler arasında yer almıştı.

HALK ASKERİ HARCAMALARA TEMKİNLİ

Ancak halkın büyük bir kısmı bu yeniden silahlanma sürecine temkinli yaklaşıyor. Ankete katılanların sadece yüzde 26’sı askeri caydırıcılığın barışı sağlamak için etkili bir yöntem olduğunu düşünürken, yalnızca yüzde 25’i sosyal harcamalarda kesinti pahasına savunma bütçesinin artırılmasını destekliyor. Nükleer silah sahibi olunmasını isteyenlerin oranı ise sadece yüzde 11.



Ankete göre, son on yılda savunma harcamalarında yüzde 46’lık bir artış yaşanmasına rağmen, kişi başına düşen askeri harcama hala görece düşük seviyede; yıllık kişi başı sadece 586 dolar. Bu rakam, Yunanistan’da 686 dolarken, ABD veya Norveç gibi ülkelerde 2 bin doları aşıyor.



ABD'YE GÜVEN ZAYIFLAMIŞ DURUMDA

Rapora göre ayrıca, İtalyanların yüzde 65’i, kendilerini “savaşçı bir halk” olarak görmüyor ve müttefiklerin desteği olmadan yenileceklerini düşünüyor. Ayrıca halkın yüzde 63’ü, ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerini fiilen bir savaş ilanı olarak değerlendiriyor. Bu nedenle, ABD’ye olan güven de zayıflamış durumda: İtalyanların yüzde 46’sı, olası bir savaşta artık ABD'nin otomatik olarak İtalya’nın yanında olacağından emin değil.



HALKIN YARISINDAN FAZLASI "AVRUPA ORDUSU" İSTİYOR

İtalya’nın güvenliğinin sağlanması konusunda halkın yüzde 49’u NATO’nun güçlendirilmesini desteklerken, yüzde 58’i Avrupa Birliği içinde birleşik bir komuta yapısına sahip, ortak silah tedarik sistemine dayalı bir “Avrupa Ordusu” kurulmasını istiyor.



Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin geçen ay yayımladığı başka bir ankete göre ise, İtalya savunma harcamalarının artırılmasını destekleyenlerin oranı yüzde 17 ile, araştırmaya katılan 12 Avrupa ülkesi arasında en düşük seviyede yer aldı.



CENSIS NEDİR?

CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali), İtalya merkezli, 1964 yılında kurulan bağımsız bir sosyo-ekonomik araştırma enstitüsü. Eğitim, çalışma, sosyal refah, medya, kamu yönetimi, güvenlik gibi alanlarda düzenli veri toplayan enstitü, her yıl ülke gündemiyle ilgili kapsamlı bir “sosyal durum raporu” yayınlıyor.