İtalya’da sel felaketi: Binden fazla kişi tahliye edildi

İtalya'nın kuzeyini vuran şiddetli fırtına ve yağış sele yol açtı. Bölgede binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Yetkililer 48 saat aralıksız yağan yağmur nedeniyle beş hatta tren seferlerinin durdurulduğunu ve eğitime ara verildiğini aktardı.

İtalya’da sel felaketi: Binden fazla kişi tahliye edildi
Avrupa'nın altı ülkesini vuran Boris Fırtınası'nda can kaybı 19'a çıktı

Avrupa'nın altı ülkesini vuran Boris Fırtınası'nda can kaybı 19'a çıktı

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Orta Avrupa’yı vuran Boris Fırtınası güneye yöneldi. ’nın Emilia-Romagna bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış, seli beraberinde getirdi.

Çok sayıda yerleşim yeri sular altında kalırken, binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Ulusal itfaiye teşkilatı, helikopterler de dahil olmak üzere Emilia-Romagna'da 500'den fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti. Beş hatta tren seferleri durdurulurken, selden en çok etkilenen Bologna, Forli, Cesena, Rimini ve Ravenna'da eğitime ara verildi.

48 SAAT ARALIKSIZ YAĞMUR YAĞDI

Bölgesel hükümetin geçici başkanı Irene Priolo yaptığı açıklamada üç nehrin taştığını belirterek, "48 saatten fazla aralıksız yağmur yağdığını söylemeliyim. Boris Fırtınası bölgemize yöneldi" ifadelerini kullandı.

Sellerin ayrıca komşu Toskana ve Marche bölgelerini de etkilediği öğrenildi.

MAYIS AYINDA 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mayıs 2023'te Emilia-Romagna'da meydana gelen şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu da 17 kişi hayatını kaybetmişti.

sonucunda ayrıca 8,5 milyar euroluk hasar meydana geldiği kaydedilmişti.

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