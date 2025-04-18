İtalya’da şiddetli yağış ve sel: 3 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın kuzeyinde aşırı yağışların neden olduğu sellerde üç kişi yaşamını yitirdi.



Ülke basınına yansıyan haberlere göre, İtalya’nın kuzeybatısındaki Torino kenti yakınlarında bulunan Monteu da Po beldesinde 92 yaşındaki bir kişi sel sularının yükselmesi sebebiyle mahsur kaldı ve suya kapılarak boğuldu.



Vicenza kenti yakınlarındaki Valdagno'da da baba ve oğlunun araçlarıyla selden kaçmaya çalışırken heyelan sonucu oluşan çukura düşerek kayboldukları kaydedildi. İtalyan itfaiyesinin X sosyal medya platformundaki paylaşımında, sabah saatlerinde baba ve oğlunun cansız bedenlerinin çukurdan çıkarıldığı bilgisi verildi.



SAN MARTİNO’DA HEYELAN: 14 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ



Trento kentinin San Martino semtinde aşırı yağışların heyelana yol açtığı, 14 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirildi. Olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği Valle d'Aosta Bölgesi'nde de 6 bin 400 kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.



Torino kentinin bulunduğu Piyemonte Bölgesi genelinde olumsuz hava koşullarının bugün sakinleştiği, alarm seviyesinin en üst "kırmızı"dan "turuncu"ya düşürüldüğü ancak yağışların hafta sonunda süreceği ifade edildi.

