İtalya'da sirkten kaçan fil bulundu

İtalya’nın Calabria bölgesinde sirkten kaçan fil, uzun süredir aranıyordu. En son otoyolda bulunan bir süpermarkete doğru yürürken görülen fil, sirk görevlileri tarafından bulundu.

İtalya'da sirkten kaçan fil bulundu

, alışılmadık bir görüntüye sahne oldu. İtalya’nın güneyinde yer alan Calabria bölgesinde bir fil, otoyolda yürürken görüldü.

Sirkten kaçtığı iddia edilen fil, otoyolda bulunan bir süpermarkete doğru ilerledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise yoldan geçen bir araç sürücüsü fili görünce kahkahalara boğularak, “Fil, süpermarkete doğru gezmeye çıkmış.” dedi.

İtalya'da sirkten kaçan fil bulundu - 1

Yerel kaynaklar sirkten kaçan filin sirk görevlileri tarafından bulunduğunu ifade ederken İtalya polisinden olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Öte yandan filin, otoyolun yakınlarında bulunan bir sahilde vakit geçirdiği öğrenildi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...