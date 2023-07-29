İtalya'da sirkten kaçan fil bulundu

İtalya, alışılmadık bir görüntüye sahne oldu. İtalya’nın güneyinde yer alan Calabria bölgesinde bir fil, otoyolda yürürken görüldü.

Sirkten kaçtığı iddia edilen fil, otoyolda bulunan bir süpermarkete doğru ilerledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise yoldan geçen bir araç sürücüsü fili görünce kahkahalara boğularak, “Fil, süpermarkete doğru gezmeye çıkmış.” dedi.