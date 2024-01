İtalya'da sosyal medya fenomenlerine yönelik "şeffaflık" düzenlemesi

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin dün yapılan bakanlar kurulu toplantısında kabul ettiği tasarıya göre, hayır ve yardım faaliyetlerinde bulunan fenomenlere şeffaf olmamaları halinde bazı ağır cezalar ve yaptırımlar gündeme gelecek.



Hayır amaçlı ticari faaliyetlerde, daha fazla şeffaflık sağlamayı garanti etmeyi hedefleyen yasa tasarısına göre, hayır işleminin adresi olan kurum ve alacağı meblağa kadar hemen hemen her detayın en ince ayrıntısına kadar açıklanması gerekecek.



Ayrıca, İtalyan Rekabet Kurumunun (Antitrust), yeni kurallara uymayanlara yönelik cezaları uygulamadan sorumlu olacağı, her bir olayda 5 ila 50 bin euro arasında değişen miktarda yaptırım uygulanacak.



Cezalara rağmen şeffaflık düzenlemesine aykırı davranışların tekrarlanması halinde söz konusu fenomene 1 yıl faaliyet durdurma cezası verilecek.



Adı kısa süre önce bir hayır işindeki usulsüzlükle gündeme gelen Chiara Ferragni, hükümetin yasal bir boşluğu doldurmasından memnun olduğunu, bundan sonra her şeyin daha şeffaf olacağını söyledi.



Hükümetin hazırladığı kanun tasarısının yasalaşması için parlamentonun her iki kanadının da onaylaması gerekiyor.



CHİARA FERRAGNİ'NİN KARIŞTIĞI NOEL KEKİ SKANDALI



Hükümetin bu son adımı, İtalya Rekabet Kurumunun, geçen aralıkta dünyaca ünlü İtalyan sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni'nin şirketlerine, İtalya'da Noel döneminde tüketilen Pandoro ismiyle bilinen Noel keki üzerinden, müşterilerden hayır işleri için para toplamaya yönelik yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalara girişmesi sebebiyle 1 milyon eurodan fazla para cezası kesmesinin ardından geldi.



Söz konusu skandalda, Ferragni'ye ait iki şirket ile Noel kekini üreten Balocco firmasının Kasım 2022'de, Torino'daki bir hastanede kemik kanseri tedavisi gören çocukların tedavisine fon toplama gerekçesiyle ülkede ortama fiyatı 3,5 euro olan ürünü, "Pembe Noel Pandoro" adıyla 9 euroya satışa sunduğu ve buradan elde edilen gelirin reklam kampanyasında belirtildiği gibi hastaneyle paylaşılmadığı ortaya çıkmıştı.



Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Chiara Ferragni, bir video paylaşarak özür dilemiş, bahsi geçen hastaneye 1 milyon euro bağışladığını açıklamıştı.