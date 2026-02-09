İtalya’da soygun. Zırhlı para nakil aracını patlattılar

OTOYOLA METAL ÇİVİLER BIRAKTILAR



Polisin helikopter desteği ile saldırganların peşine düştüğü ancak henüz yakalanan olmadığı belirtilen haberlerde, saldırganların peşlerinden gelecek olan güvenlik güçlerine ait araçları engellemek için otoyola metal çiviler bıraktığı aktarıldı.

Saldırganların ne kadar para çaldığı henüz bilinmezken, soygunla ilgili soruşturma başlatıldı.