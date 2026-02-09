İtalya’da soygun. Zırhlı para nakil aracını patlattılar
09.02.2026 23:54
Son Güncelleme: 09.02.2026 23:55
Soygunculardan henüz yakalanan olmadığı belirtildi.
İtalya’da bir grup silahlı soyguncu, zırhlı para nakil aracını otoyolda önünü keserek soydu. Soyguncular ile polis arasında çatışma çıktığı bildirildi.
İtalya’da Brindisi ve Lecce'yi birbirine bağlayan otoyolda bir grup silahlı soyguncu, zırhlı para nakil aracını önüne keserek soydu.
İtalya basınında yer alan haberlerde, yüzleri maskeli yaklaşık 10 kişinin zırhlı aracı soymak için otoyolu her iki yönde çalıntı araçları ateşe vererek trafiğe kapattığı belirtildi. Saldırganların zırhlı aracın kasasına ulaşmak için patlayıcı kullandığı aktarılan haberlerde, soyguncular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Olayda ölen ya da yaralanan bildirilmediği ifade edilen haberlerde, saldırganların yüklü miktarda para ile Lecce’deki Squinzano bölgesine doğru kaçtığı aktarıldı.
OTOYOLA METAL ÇİVİLER BIRAKTILAR
Polisin helikopter desteği ile saldırganların peşine düştüğü ancak henüz yakalanan olmadığı belirtilen haberlerde, saldırganların peşlerinden gelecek olan güvenlik güçlerine ait araçları engellemek için otoyola metal çiviler bıraktığı aktarıldı.
Saldırganların ne kadar para çaldığı henüz bilinmezken, soygunla ilgili soruşturma başlatıldı.