İtalya'da suç örgütü Ndrangheta'ya baskın: 61 kişi yakalandı

GÜNEY AMERİKA'DAN AFRİKA'YA BÜYÜK MİKTARDA KOKAİN SEVKİYATI

İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak bilinen Ndrangheta'nın, çoğunlukla Belçika ve Hollanda'daki büyük ticari konteyner limanlarını kullanarak Güney Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarlarda kokain kaçırdığına inanılıyor.



Müfettişlere göre, grubun kara para aklama ağı esas olarak Almanya, Belçika ve Portekiz'de faaliyet gösteriyor ve çeşitli ülkelerde restoranlara ve gayrimenkullere yatırım yapıyordu.



Örgütün, dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, devlete sızma ve genellikle tarımla uğraşan yerel halka şantaj gibi çeşitli suçlar işlediği aktarılıyor.



Ndrangheta'nın lideri olduğu iddia edilen Pasquale Bonavota ise geçen ay ülkenin kuzeyindeki Cenova şehrinde bir katedralde yakalanmıştı.



Şimdiye kadar örgüte üye yüzlerce kişi ve bunlardan rüşvet alarak iş yapan memurlar hapse atılırken, örgütü yöneten Mancuso ailesiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen yüzlercesinin de yargılanması devam ediyor.