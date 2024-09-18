İtalya'da tartışma yaratan olay: Defalarca çarptı, yardım çağırmadan kaçtı!

İtalya'nın ünlü iş kadınlarından biri olan Cinzia Dal Pino arabasının açık penceresinden çantasını çalan hırsızın peşine düşerek defalarca kez çarptı. Çantasını alarak olay yerinden uzaklaşan kadına verilen ceza ülke genelinde tartışmalara neden oldu.

İtalya'da tartışma yaratan olay: Defalarca çarptı, yardım çağırmadan kaçtı!

, son günlerde sosyetik iş kadını Cinzia Dal Pino'nun karıştığı olayı konuşuyor.

Olay, İtalya'nın Viareggio kentinde yaşandı. Arabasının açık penceresinden çantasını çalan 52 yaşındaki Fas uyruklu Nourdine Naziki’yi peşine düşerek aracıyla dört kez çarpan kadın, yardım çağırmadan olay yerinden uzaklaştı.

Naziki, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken sosyetik kadına verilen ev hapsi ülkede tartışmalara neden oldu.

İtalya'da tartışma yaratan olay: Defalarca çarptı, yardım çağırmadan kaçtı! - 1

4 KEZ ÇARPTI, YARDIM ÇAĞIRMADAN UZAKLAŞTI 

Yerel medyanın yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde 52 yaşındaki adam bir mağazanın önünden geçtiği sırada Dal Pino'nun aracının aniden belirip hızla Naziki'ye çarptığı görülüyor.

Araç daha sonra 4 kez geri gelip adama tekrar tekrar çarpıyor. Görüntülerin devamında Dal Pino'nun arabadan inip çantasını alarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. 

"BIÇAKLA TEHDİT ETTİ"

Kısa sürede plakası tespit edilen kadın polise verdiği ifadede Naziki’nin kendisini bıçakla tehdit ettiğini savunsa da, hırsızın üzerinde bıçak bulunamadı.

Olaydan sonra Dal Pino, polis tarafından cinayete teşebbüsten tutuklandı. Ancak daha sonra ev hapsine karar verildi. 

İtalya'da tartışma yaratan olay: Defalarca çarptı, yardım çağırmadan kaçtı! - 2

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Olay, toplumda farklı tepkilere yol açtı. Dal Pino’nun avukatı, otopsi raporuna atıfta bulunarak Naziki'nin ölümüne yol açan ilk çarpmanın fatal olduğunu iddia etti. Bunun yanı sıra, bölgenin başpiskoposu Monsignor Paolo Giulietti, Dal Pino’nun hareketinin meşru müdafaa olmadığını vurguladı. "Hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey bir cinayeti haklı çıkaramaz." dedi.

EŞİTLİK TARTIŞMALARI 

Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise olayın bir suç sonucu gerçekleştiğini belirterek, hayatını kaybeden kişinin suçlu olduğunu ifade etti. Naziki’nin ailesi ise adalet talebinde bulunarak, Dal Pino’nun cezaevinde tutulması gerektiğini savundu. 

Naziki'nin ailesi Fas televizyonuna verdiği röportajda 'adalet' talebinde bulunarak, Dal Pino'nun ev hapsinde değil cezaevinde bulunması gerektiğini söylediler: "Kadın onu dört kez ezdi ve sonra yardım bile çağırmadan sakin bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Biz sadece adalet istiyoruz." dedi.

Bu arada, olay yerine yakın bir alanda "Parası olanın gücü vardır, kanun herkes için eşit değildir" yazılı bir pankart asıldı.

Olay, İtalya'da suç, adalet ve sosyal eşitlik konularında geniş bir tartışma başlattı.

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