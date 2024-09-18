İtalya'da tartışma yaratan olay: Defalarca çarptı, yardım çağırmadan kaçtı!

4 KEZ ÇARPTI, YARDIM ÇAĞIRMADAN UZAKLAŞTI Yerel medyanın yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde 52 yaşındaki adam bir mağazanın önünden geçtiği sırada Dal Pino'nun aracının aniden belirip hızla Naziki'ye çarptığı görülüyor. Araç daha sonra 4 kez geri gelip adama tekrar tekrar çarpıyor. Görüntülerin devamında Dal Pino'nun arabadan inip çantasını alarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. "BIÇAKLA TEHDİT ETTİ" Kısa sürede plakası tespit edilen kadın polise verdiği ifadede Naziki’nin kendisini bıçakla tehdit ettiğini savunsa da, hırsızın üzerinde bıçak bulunamadı. Olaydan sonra Dal Pino, polis tarafından cinayete teşebbüsten tutuklandı. Ancak daha sonra ev hapsine karar verildi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU



Olay, toplumda farklı tepkilere yol açtı. Dal Pino’nun avukatı, otopsi raporuna atıfta bulunarak Naziki'nin ölümüne yol açan ilk çarpmanın fatal olduğunu iddia etti. Bunun yanı sıra, bölgenin başpiskoposu Monsignor Paolo Giulietti, Dal Pino’nun hareketinin meşru müdafaa olmadığını vurguladı. "Hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey bir cinayeti haklı çıkaramaz." dedi.



EŞİTLİK TARTIŞMALARI



İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise olayın bir suç sonucu gerçekleştiğini belirterek, hayatını kaybeden kişinin suçlu olduğunu ifade etti. Naziki’nin ailesi ise adalet talebinde bulunarak, Dal Pino’nun cezaevinde tutulması gerektiğini savundu.



Naziki'nin ailesi Fas televizyonuna verdiği röportajda 'adalet' talebinde bulunarak, Dal Pino'nun ev hapsinde değil cezaevinde bulunması gerektiğini söylediler: "Kadın onu dört kez ezdi ve sonra yardım bile çağırmadan sakin bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Biz sadece adalet istiyoruz." dedi.



Bu arada, olay yerine yakın bir alanda "Parası olanın gücü vardır, kanun herkes için eşit değildir" yazılı bir pankart asıldı.



Olay, İtalya'da suç, adalet ve sosyal eşitlik konularında geniş bir tartışma başlattı.