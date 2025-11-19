İtalya'da tecavüz tanımı genişliyor

İtalya Parlamentosu, cinsel şiddet tanımını “rıza dışı her türlü cinsel eylemi” kapsayacak şekilde genişleten yasa değişikliğini onayladı.

Oylamada Başbakan Giorgia Meloni’nin aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) partisi ile ana muhalefet lideri Elly Schlein’in merkez sol Demokratik Parti’si (PD) nadir görülen bir işbirliği sergiledi.

Teklifin yasalaşması için Senato’dan da geçmesi gerekiyor.

ŞİDDETİN ŞART OLDUĞU ESKİ TANIM DEĞİŞİYOR

Mevcut yasaya göre tecavüz ancak fiziksel zorlama, tehdit veya otorite kötüye kullanımıyla tanımlanıyordu. Yeni düzenleme ise rızanın olmadığı durumlarda fiziksel iz arama şartını ortadan kaldırarak, cinsel saldırı vakalarının daha kolay rapor edilmesini ve soruşturulmasını hedefliyor. Cezalarda ise değişiklik yok. Suç yine 6 ila 12 yıl arası hapisle cezalandırılacak.

Teklifin sahibi milletvekili Laura Boldrini, İtalya’da “kadınların cinsel şiddetten sorumlu tutulduğu önyargının hala sürdüğünü” söyleyerek değişikliğin kültürel bir dönüşüm açısından şart olduğunu belirtti.

Boldrini’ye göre genişletilen tanım, “kadınların cinsel alandaki iradesini merkeze alacak” ve yargılamalarda odak noktası “mağdurun kendini ne kadar savunduğu” değil, failin davranışları olacak.