İtalya'da teleferik faciası: Çekme halatı koptu, 4 kişi öldü

İtalya'da Faito Dağı'na çıkan teleferikte çekme kablosunun koptuğu ve fren sisteminin arızalanmasıyla hızlanan kabinin yere çarptığı açıklandı.



Dört kişinin öldüğü kazada bir kişi ağır yaralandı, 8 turist ve teleferik operatörü kurtarıldı. Ölenlerin İtalyan, İngiliz ve İsrailli vatandaşı olduğu bildirildi.



Aynı bölgede bir başka teleferik kabini de havada asılı kaldı. Mahsur kalan 16 kişi ekiplerce kurtarıldı. 2021 yılında İtalya'da gerçekleşen teleferik kazasında 14 kişi hayatını kaybetmişti.

