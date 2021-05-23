İtalya’da teleferik kazası: 9 ölü

DHA 23.05.2021 - 15:39 | Son Güncelleme : 23.05.2021 - 15:52
İtalya’nın kuzeyindeki Piyemonte bölgesinde bulunan Verbania kentinde 11 kişiyi taşıyan bin 500 metre yükseklikteki teleferik, düştü.
Stresa-Alpino-Mottarone teleferik hattındaki kazanın teleferiğin bağlı olduğu kabloların kopması sonucu meydana geldiği ifade edildi.
EN AZ 9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İtalya medyası kazada en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
İtalya’nın itfaiye ve kurtarma hizmeti kurumu Vigili de Fuoco’nun paylaşımında ise kazanın meydana geldiği bölgeye ambulans helikopter sevk edildiği ifade edildi.
CORONA VİRÜS NEDENİYLE KAPATILMIŞTI
Stresa-Mottarone teleferik hattı 2016'da yenilenmişti.
Corona virüs salgını boyunca kapalı kalan hat kısa süre önce yeniden hizmete girdi.