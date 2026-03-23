İtalya'da yargı reformu referandumda reddedildi

İtalya'da yargı alanında bazı yeni düzenlemeler öngören anayasa değişikliği referandumunda, seçmenlerin yüzde 53,7'si "Hayır" oyu vererek, yargı reformunu reddetti.



Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı; yargıçlıktan savcılığa ve savcılıktan yargıçlığa geçişi engelleyen, hakimlerin atama ve disiplin süreçlerini denetleyen konseyin bölünmesi gibi anayasada bazı yeni düzenlemeler öngören yargı reformunun oylandığı kritik referandum bugün sonuçlandı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 51,4 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu referanduma katılım oranı yüzde 58,9 olarak gerçekleşti.

Bakanlığın sayılan sandıkların yüzde 98'ine ilişkin açıkladığı verilere göre, seçmenlerin yüzde 53,7’si yargı reformuna "Hayır" oyu verirken, "Evet" oyları ise yüzde 46,2'de kaldı.

Bu sonuçla yargı reformu halk oylamasında reddedildi. Meloni hükümeti, geçen yıl parlamentonun alt ve üst kanadında onaylatırken 3'te 2 çoğunlukla onay alamadığı için referanduma götürmek durumunda kaldığı yargı reformuna halktan onay alamamış oldu.

"BU KARARA SAYGI DUYUYORUZ"

Referandumda sonuçların netlik kazanmasının ardından "Hayır" kampanyasını yürüten muhalefetteki sol ve sivil toplum kuruluşlarında zafer kutlamaları yapılırken, "Evet" cephesindeki Başbakan Meloni ve sağ iktidar sonuçları kabul etti.

Başbakan Meloni, sosyal medya platformlarındaki hesaplarından paylaştığı video mesajında, İtalyanların kararını verdiğini belirterek, “Biz bu karara saygı duyuyoruz. Her zaman yaptığımız gibi sorumlulukla, kararlılıkla ve İtalyan halkına ve İtalya’ya saygıyla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Meloni, hükümet olarak bu yargı reformu paketiyle seçim programında vaat ettikleri bir sözü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bu reformu sonuna kadar savunduk ve ardından kararı vatandaşlara bıraktık, vatandaşlar da kararını verdi. İtalya'yı modernize etme fırsatının kaçırılmış olması elbette bir üzüntü yaratıyor. Ancak bu durum, ülkenin iyiliği için ciddi ve kararlı şekilde çalışmaya ve bize verilen görevi yerine getirmeye olan bağlılığımızı değiştirmiyor.” diye konuştu.

Reformun fikir babası Adalet Bakanı Carlo Nordio da "Egemen halkın kararını kabul ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İTALYAN BASINI: MELONI'NİN İLK YENİLGİSİ

La Republicca gazetesi, "Referandumda 14 milyon ‘Hayır’, Nordio’nun reformunu geri çevirdi" ve "Giorgia Meloni'nin ilk gerçek yenilgisi" başlıklarıyla referandum sonuçlarını internet sitesinden okuyucularına aktardı.

Il Fatto Quotidiano gazetesi de "‘Hayır’ oyları ezici bir çoğunlukla kazandı. İtalyanların yüzde 53'ünden fazlası anayasayı korudu" başlıklarını kullanırken, bugünkü sonucun 2022'den bu yana iktidarda olan Meloni'nin aldığı ilk yenilgi olduğunu yazdı.

Il Messaggero gazetesi de "Referandumda yüzde 53,7 ile ‘Hayır’ın zaferi" başlığını attı.

Basında çıkan haberlerde, özellikle büyük kentlerde "Hayır" oylarının "Evet"e fark attığına işaret edildi.