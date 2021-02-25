İtalya'da yemek siparişi hizmeti veren 4 şirkete 'iş güvenliği' cezası: 733 milyon euro

İtalyan yargısı, internet üstünden yemek siparişi hizmeti veren 4 şirkete, kuryelerine yönelik iş güvenliğini sağlamadıkları gerekçesiyle toplam 733 milyon euro (yaklaşık 6,4 milyar lira) para cezası uygulanmasına hükmetti.



Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, çevrim içi yemek siparişi hizmeti sunan JustEat, Uber Eats, Glovo, Deliveroo şirketlerinin yemek dağıtımlarını yapan kuryelere yönelik iş güvenliği kurallarını ihlal ettiği belirlendi.



Buna göre, söz konusu 4 şirkete toplamda 733 milyon euroluk para cezası verilmesi kararlaştırıldı, ayrıca şirketlerin 90 gün içinde 60 bin kuryeyi geçici sözleşmeyle işe alma zorunluluğu getirildi.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milano Cumhuriyet Başsavcısı Francesco Greco, "Kuryeler köle değil. Artık onların yasal korumaya ihtiyacı olan vatandaşlar olduklarını söyleme zamanı geldi" dedi.



Söz konusu soruşturmanın, şirketlerin 2017-2020 dönemindeki faaliyetlerini kapsadığı belirtildi.



GÜNCEL DOSYA: KURYELER