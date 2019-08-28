İtalya'da Başbakan Guiseppe Conte'nin istifasını sunmasıyla sonuçlanan hükümet krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
İki parti arasında aşılması gereken en önemli görüş ayrılılıklarından biri Guiseppe Conte'nin başbakanlık görevinde kalıp kalmayacağı.
Demokratik parti'nin dışişleri ve savunma bakanlıklarını almaları durumunda Conte'nin görevde kalmasına sıcak baktığı belirtiliyor.
Görüşmeler sonuçsuz kalırsa Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın erken seçim kararı alması bekleniyor.
5 Yıldız Hareketi ile Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti ay başında dağıldı.
Salvini'nin erken seçim talebiyle hükümetten çekilmesi sonrası, 5 Yıldız Hareketi, Demokratlar'la koalisyon görüşmelerini başlattı.
Salvini'nin müttefikleri kendisinin olmadığı yeni bir hükümetin kurulmasına karşı destekçilerine gösteri düzenleme çağrısı yaptı.
İtalya'da yeni hükümet için kader günü
Anadolu AjansıDünya
İtalya'da Demokrat Parti, popülist 5 Yıldız Hareketi ile yeni hükümeti kurmak için anlaşma yapılabileceğini açıkladı. Bu durumda sağcı lider Matteo Salvini'nin iktidardan uzak kalacağı belirtiliyor.
İtalya'da Başbakan Guiseppe Conte'nin istifasını sunmasıyla sonuçlanan hükümet krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor.