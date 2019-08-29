İtalya'da bir süredir devam eden hükümet krizini çözmek için geçen haftaki ilk tur istişarelerin ardından salı günü ikinci turu başlatan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, görüşmelerini tamamladı.
Açıklamada mevcut Başbakan Conte'nin bu sabah cumhurbaşkanlığına davet edildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Mattarella'nın parlamentoda en çok sandalyesi bulunan 5 Yıldız Hareketi ile sandalye sayısı bakımından üçüncü büyük parti konumundaki Demokrat Parti'nin başbakan olarak devam etmesinde mutabık kaldığı Giuseppe Conte'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor.
5 Yıldız Hareketi ve Demokrat Parti görüşmeleri sonuçsuz kalsaydı Cumhurbaşkanı Mattarella'nın erken seçim kararı alması bekleniyordu.
İtalya'da yeni koalisyon hükümeti için uzlaşma
NTV HaberDünya
İtalya'da 5 Yıldız Hareketi ve Demokratik Parti istifa eden Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında bir koalisyon hükümeti kurmak için anlaştı.
İtalya'da bir süredir devam eden hükümet krizini çözmek için geçen haftaki ilk tur istişarelerin ardından salı günü ikinci turu başlatan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, görüşmelerini tamamladı.