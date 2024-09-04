İtalya'da yıkıcı fırtınalar sürüyor: Tarihi yapıdan parçalar koptu

İtalya, kuvvetli fırtınalarla mücadele etmeyi sürdürüyor.

Yetkililer, şiddetli bir fırtına sırasında Roma'daki Kolezyum yakınlarında bulunan Konstantin Kemeri'ne yıldırım düştüğünü ve antik yapıdan parçalar koptuğunu açıkladı.

Bu yapı, 1. Konstantin'in Milvian Köprüsü'nde Maxentius'a karşı 312 yılında kazandığı zafer adına dikilmişti.

TÜM PARÇALAR KURTARILDI



Kopan parçaların Kolezyum Arkeoloji Parkı'ndaki işçiler tarafından derhal toplandığı ve güvence altına alındığı açıklandı.

Uzmanlar dün meydana gelen hasarın boyutunu değerlendirdi.

Arkeoloji Parkı'ndan yapılan açıklamada, “Teknisyenlerin kurtarma çalışmaları zamanında yapıldı. Çalışanlarımız yıldırım düşmesinden hemen sonra olay yerine ulaştılar. Kopan tüm parçalar kurtarıldı ve emniyete alındı” ifadelerine yer verildi.

BİR AYLIK YAĞIŞA EŞDEĞER



Roma'yı bir saatten kısa bir süre içinde 60 mm'den fazla yağmur yağan ani ve güçlü bir fırtına vurdu. Bu miktar, sonbaharda bir aylık yağışa eşdeğer görülüyor.

Şehrin belediye başkanı Roberto Gualtieri bunu bir “sağanak” olarak tanımladı.

"KIYAMET SAHNELERİ GİBİ"



Sicilya açıklarında 19 Ağustos'ta Bayesian adlı lüks yatın batarak İngiliz teknoloji patronu Mike Lynch ve altı kişinin ölümüne yol açan güçlü rüzgârlara sahip bir fırtına da rapor edilmişti.



Dünkü yağışların ardından Roma'nın çevreden sorumlu meclis üyesi Sabrina Alfonsi şunları söyledi: “Fırtınanın gücü ani oldu ve herhangi bir hava durumu bülteni tarafından tahmin edilmedi.”



Bölge sakinleri, sular altında kalan metrolar, meydanlar ve caddeleri “kıyamet sahneleri” olarak tanımladı.

İKLİM BOZULMASI ETKİLİYOR



Meteoroloji uzmanları, Akdeniz'deki rekor sıcaklıkların bu yaz İtalya'yı vuran korkunç fırtınalara katkıda bulunduğunu söylüyor.

İki aydır art arda yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle deniz sıcaklığı ortalamanın üç derece üzerine çıkarak 30 dereceye ulaştı.



Daha sıcak hava daha fazla su buharı tutabildiği için insan kaynaklı iklim bozulması nedeniyle meydana gelen aşırı yağışlar daha yaygın ve daha yoğun yaşanıyor.



Geçtiğimiz hafta bir başka şiddetli fırtına sırasında Roma'nın Castelverde bölgesinde bir binaya düşen yıldırım yangına neden olmuştu.

