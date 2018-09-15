Operasyon, İtalya'nın batısındaki Sardinya adasında yapıldı. Terör örgütü YPG/PKK mensubu olduğu düşünülen üç kişinin evinde arama yapıldi. Üç kişiden terör örgütü mensubu olduğu netleşen bir kişinin, yakın zamanda Irak'a oradan da Suriye'ye gitmeyi planladığı tespit edildi. Bu nedenle pasaportuna el konuldu.
İtalya'da YPG operasyonu
NTV HaberDünya
İtalya polisi, terör örgütü YPG/PKK mensuplarının bulunduğu düşünülen üç adrese operasyon düzenledi.
Operasyon, İtalya'nın batısındaki Sardinya adasında yapıldı. Terör örgütü YPG/PKK mensubu olduğu düşünülen üç kişinin evinde arama yapıldi. Üç kişiden terör örgütü mensubu olduğu netleşen bir kişinin, yakın zamanda Irak'a oradan da Suriye'ye gitmeyi planladığı tespit edildi. Bu nedenle pasaportuna el konuldu.