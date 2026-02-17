İtalya'daki "Aşıklar Kemeri" fırtınaya dayanamadı, Sevgililer Günü'nde yıkıldı

İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesindeki Melendugno kasabası yakınlarında yer alan ve Sant'Andrea deniz kayalıklarının bir parçası olan yapı, yıllardır turistlerin ve evlilik teklifi eden çiftlerin en gözde mekanlarından biriydi. Melendugno Belediye Başkanı Maurizio Cisternino, günlerce süren yoğun yağış, rüzgar ve şiddetli dalgaların kemeri tamamen yıktığını, bu olayın bölge turizmi ve imajı için ağır bir darbe olduğunu belirtti.

Kemerin çökmesinin ardından yerel yetkililer, kayalık kıyı şeridindeki çatlakların görünür hale geldiğini vurgulayarak diğer bölgelerin de benzer bir çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Uzmanlar kıyı erozyonunun artan tehdidine dikkat çekerken olumsuz hava koşullarının sadece doğal yapıları değil, plaj tesislerini ve limanları da zarara uğratarak kıyı güvenliğini risk altına soktuğu belirtildi.

Güney İtalya'da haftalardır etkili olan sert hava şartlarının neden olduğu toplam maddi zararın 1 milyar euroyu aştığı tahmin ediliyor.

İtalya'nın güneyini vuran kötü hava koşulları Sicilya'da da bir heyelana neden oldu. Niscemi kasabasında meydana gelen heyelan nedeniyle bin 500'den fazla kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.