İtalya'daki gemi kazasında 27 kişi boğuldu

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında meydana gelen trajik gemi kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi.



Grandi, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Lampedusa yakınlarında meydana gelen trajik bir gemi kazasında en az 27 kişi boğuldu" dedi.

2025'te Orta Akdeniz'de 700'den fazla mülteci ve düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini belirten Grandi, denizde kurtarma, güvenli yollar, geçiş ülkelerine yardım ve temel nedenleri ele alan tüm müdahalelerin güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Roma'da görev yapan iletişim sorumlusu Filippo Ungaro dün, İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarındaki gemi kazası sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin kaybolduğunu açıklamıştı.