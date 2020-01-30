İtalya'daki gemide corona virüsü şüphesi (30 Türk aralarında)

İtalya'da corona virüsü alarmı var.

5 bin 200 kişiyi taşıyan Costa Smeralda isimli yolcu gemisi Çinli bir çiftin sağlık durumu nedeniyle Roma yakınlarındaki Civitavecchia limanına demir attı.

Çiftin corona virüse yakalanmış olma ihtimali değerlendiriliyor. Gemide mürettebatla birlikte 6 binden fazla insanın olduğu belirtildi.

Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu NTV canlı yayınında konuştu.



Abitağaoğlu gemide 30 Türk yolcunun bulunduğunu aktardı. İlk bilgilere göre gemideki Türkiyeli yolculardan sağlık durumu iyi.



Türk yetkili Çinli çifte test yapıldığını birkaç saate sonucun geleceğini söyledi. Karantinaya alınan gemiden iniş yapılamıyor.



Ercan Abitağaoğlu, Çinli çiftin Hong Kong'da yaşadığını ve 27 Ocak'ta gemiye bindiğini söyledi.



Gemideki Türk yolcuların ise 25 Ocak'ta gemiye biniş gerçekleştirdiği aktarıldı.



Geminin sahibi olan şirket Costa Crociere'den yapılan açıklamada, Costa Smeralda'nın dünyanın en büyük beşinci cruise gemisi olduğu aktarılırken, söz konusu çiftin bulunduğu kabinin izole edildiğini doktorlar birlikte oldukları belirtildi.



"GEMİDE PANİK DURUMU YOK"



NTV yayınında konuşan gazeteci Esma Çakır, gemide bir panik durumu olmadığını belirtti.



Çakır, "Gemide 751 Çinli arasındaki bir kadın turist yüksek ateş ve solunum güçlüğü sonrası sağlık kontrollerinden geçirildi ve izole edildi. Örnekler Roma'da inceleniyor. Sonuçların akşama doğru açıklanacağı ve netlik kazanacağı belirtiliyor. Çinli turistin 25 Ocak'ta gemiye bindiği belirtiliyor. Roma'da başka bir Çinli çift de otellerinden alınarak hastaneye götürüldü. Onların testlerinin sonucu da henüz açıklanmadı" diye konuştu.