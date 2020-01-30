İtalya'daki gemide corona virüsüne rastlanmadı (27 Türk aralarında)

İtalya'nın Civitavecchia Limanı'nda Çinli 2 yolcuda yeni tip corona virüsten şüphelenilmesinin ardından demirlenen ve karantinaya alınan Costa Smeralda yolcu gemisinde 27 Türk yolcu olduğu bildirildi.



Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Çinli bir çiftte corona virüs bulunduğu şüphesiyle Civitavecchia Limanı'na demirlenen Costa Smeralda kruvaziyerinde 27 Türk yolcu bulunuyor.



Büyükelçilik yetkilileri, gemideki Türk yolcuların henüz kendileriyle irtibat kurmadığını belirtirken, buradaki vatandaşların yararlanması için büyükelçilik iletişim bilgilerini liman yetkilileriyle paylaştıklarını aktardı.

İtalyan haber ajansı "Gemide corona virüsüne rastlanılmadığı" bilgisini paylaştı.



YOLCU GEMİSİNE KARANTİNA



İtalya'da 6 bin yolcusu olduğu belirtilen Costa Crociere şirketine ait kruvaziyer, Çinli bir çiftte tespit edilen yüksek ateş nedeniyle ülkenin batısındaki Civitavecchia Limanı'na demir atmıştı.



Çinli çift, yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) şüphesiyle önce geminin revirinde tedavi altına alınmış, ardından tetkikler için Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne götürülmüştü.



Tedbir amacıyla çiftin odası ve buraya yakın yolcuların odaları boşaltılarak karantinaya alınmıştı.



Gemide, 751 Çinli yolcunun bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.