İtalya'daki helikopter kazasından önce çekilen son fotoğraf ortaya çıktı

İtalyan basını fotoğrafı "Trajik kazadan önce son gülüş" başlığıyla paylaştı.

Kazada Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri çalışanı Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar yaşamını yitirmişti. Ölen 4 Türk'ün cenazelerinin otopsilerin ardından Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Helikopterin düşme nedeni ise halen araştırılıyor. Kazanın hava şartları yüzünden pilotun hakimiyetini kaybetmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

9 Haziran'da yaşanan helikopter kazasında Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri çalışanı Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar hayatını kaybetti.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin dağlarında 9 Haziran'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığı, kusurlu felaket ve adam öldürme suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Savcı Marco Marano'nun soruşturmayı büyük gizlilik içinde yürüttüğü belirtildi.



Enkazın bulunduğu yerin zor bir alan olduğu ifade edilen haberde, İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı'nın (ANSV) da incelemeler için A119 Koala tipi helikopterin kazasına ilişkin bölgeye teknik ekip gönderdiği kaydedildi.



Bu arada, Gazzetta di Modena'ya konuşan kazada ölen İtalyan pilot Corrado Levorin'in pilot arkadaşı Igor Caboni ise helikopterin yıldırım isabet etmesi sonucu düştüğünü öne sürdü.

OLAY



İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, helikopterin enkazını 11 Haziran sabahında 1922 metre yükseklikte Cusna tepesinde tespit etmiş ve kısa süre sonra kazadan kurtulan olmadığı açıklanmıştı.