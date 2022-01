İtalya’dan 50 yaş üstüne aşı zorunluluğu

Corona virüsten İngiltere’nin ardından en fazla etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya’da, pandemi ile mücadele kapsamında alınan yeni önlem açıklandı.



Ülkede, sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı hafifletmek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 50 yaşından büyük kişiler için corona virüs aşısı zorunlu hale getirildi.



Alınan kararın hemen yürürlüğe girdiği belirtilirken, uygulamanın 15 Haziran’a kadar süreceği aktarıldı.



138 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



İtalya’da, salgının ortaya çıkmasından bu yana 138 binden fazla kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, ülkenin İngiltere’den sonra Avrupa’daki en yüksek can kaybının görüldüğü ikinci ülke olduğu vurgulandı.



Başbakan Mario Draghi'nin hükümeti daha önce öğretmenler ve sağlık çalışanları için aşıyı zorunlu hale getirmiş, 2021 yılının Ekim ayından itibaren tüm çalışanların işyerine girmeden önce aşılanmaları veya negatif test göstermeleri şartı koşulmuştu.



Kararda, aşı olmayan kişilerin işten ücretsiz olarak uzaklaştırılacağı ancak işten atılmayacakları belirtildi.



VAKA SAYISINDA PANDEMİ REKORU KIRILDI



Hükümet sözcüsü, Draghi’nin kararla ilgili, "Bugünün önlemleri hastanelerimizin iyi işlemesini ve aynı zamanda okulların ve ticari faaliyetlerin açık kalmasını sağlamayı amaçlıyor" dediğini söyledi.



İtalya’da geçtiğimiz iki günde toplam 490 kişi hayatını kaybederken, ülkede son iki haftada her gün ortalama 150’den fazla kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Ülkede geçtiğimiz gün 189 bin 109 vaka kaydedilirken, bunun pandeminin başından bu yana en yüksek sayı olduğunun altı çizildi.



NÜFUSUN YÜZDE 74’Ü EN AZ İKİ DOZ AŞI OLDU



İtalya’da Our World in Data verilerine göre, nüfusun yaklaşık yüzde 74'ü en az iki doz aşı olurken, yüzde 35’i ise üçüncü doz aşı yaptırdı.



Diğer Avrupa ülkelerinden Avusturya, önümüzdeki aydan itibaren 14 yaşından büyükler için aşıyı zorunlu hale getirme planlarını duyururken, Yunanistan'da 16 Ocak'tan itibaren 60 yaş üstü için zorunlu olacağını açıklamıştı.