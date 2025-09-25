İtalya'dan Gazze'ye yardım filosuna destek: İkinci donanma gemisi yolda

Gazze'ye yardım götürmek amacıyla Akdeniz'de ilerleyen Sumud Filosu, Yunanistan açıklarında drone saldırısına uğramasınan ardından İspanya ve İtalya yardım filosuna destek amacıyla donanma gemisi göndereceklerini açıklamıştı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto parlamentoda yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışan uluslararası yardım filosuna eşlik etmek için ikinci bir donanma gemisi göndereceklerini söyledi.

BM'DEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler, Gazze’ye giden Global Sumud Filosu’na yönelik insansız hava aracı saldırısı iddiaları üzerine bağımsız ve tarafsız bir soruşturma talep etti.



Filo, aralarında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu yüzlerce kişiyi taşıyordu ve salı gecesi Yunanistan açıklarında yaşanan onlarca patlamayı İsrail’e bağladı. Organizatörler, gemilerde bebek maması, gıda, ilaç ve su bulunduğunu, silah taşımadıklarını açıkladı. Thunberg ise saldırıları “yıldırma taktiği” olarak nitelendirerek geri adım atmayacaklarını söyledi.



İsrail, Gazze’ye uyguladığı deniz ablukasının yasal olduğunu savunuyor ve yardımın İsrail limanları üzerinden ulaştırılabileceğini belirtiyor.