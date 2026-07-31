İtalya'dan İspanya'ya Schengen resti: "Askıya alınmalı"

Tajani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İspanya ile Schengen Bölgesi'nin kapatılmasından yanayım. Düzensiz ve kontrolsüz göç ulusal güvenlik açısından tehlike oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

İtalyan Bakan, Madrid yönetiminin 500 binden fazla düzensiz göçmene İspanyol, dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı verme kararını eleştirerek, bunun insan kaçakçılığını teşvik ettiğini savundu.

Tajani, "Ceuta'dan gelen görüntüler, İspanya hükümetinin bu kararının ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini de Schengen düzenlemesinin askıya alınmasını ve Avrupa'nın dış sınırlarının daha güçlü şekilde korunmasını istedi.

CEUTA NEDEN ÖNEMLİ?

Ceuta, Fas'ın kuzey kıyısında yer alan ancak İspanya'ya bağlı özerk bir kent. Melilla ile birlikte Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki iki kara sınırından birini oluşturuyor. Bu nedenle bölge, uzun yıllardır Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin başlıca geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor.