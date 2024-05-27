İtalya'dan İsrail tepkisi: "Filistinli sivillere saldırılar artık haklı görülemez"

İtalya, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına karşı şimdiye kadarki en sert eleştirilerinden birini dile getirdi.

Savunma Bakanı Guido Crosetto SkyTG 24 yayın kuruluşuna verdiği demeçte, İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik saldırılarının artık haklı görülemeyeceğini belirtti.

Crosetto, “Filistin halkının, Hamas'la hiçbir ilgisi olmayan masum erkek, kadın ve çocukların hakları gözetilmeksizin sıkıştırıldığı giderek zorlaşan bir durum var ve bu artık haklı gösterilemez. Durumu umutsuzlukla izliyoruz” dedi.



Crosetto, İtalya'nın Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısına İsrail'in verdiği yanıta prensipte katıldığını ancak Hamas ile Filistin halkı arasında bir fark yaratılması gerektiğini söyledi.



Cumartesi günü aşırı sağcı İtalyan Başbakan Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Roma'da Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi.

İtalyan politikacılar, ateşkese desteklerini yineledi ve Hamas'ı İsrailli esirleri serbest bırakmaya çağırdı.