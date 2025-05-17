İtalya’dan İsrail’e Gazze tepkisi: Artık Filistinlilerin acı çektiğini görmek istemiyoruz

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı, işgal ve ablukası 19 aydır devam ederken, İtalya hükümetinden İsrail’e tepki geldi.



İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Sicilya’ya yaptığı ziyaret sırasında İsrail’e Gazze’deki ölümcül saldırılarına son verme çağrısı yaparak “Yeter!” dedi.

Sözcüsünün yaptığı açıklamada görüşlerine yer verilen Tajani, “Artık Filistin halkının acı çektiğini görmek istemiyoruz… Ateşkesi sağlayalım, rehineleri serbest bırakalım ama Hamas’ın mağduru olan insanları rahat bırakalım” diye konuştu.



İSRAİL ORDUSU, İŞGALİ GENİŞLETİYOR



İsrail ordusu, 16 Mayıs Cuma günü bir açıklama yaparak güvenlik kabinesinin onayladığı "Gazze'deki işgali genişletip kalıcı hale getirme" planını uygulamaya başladığını duyurmuştu. İsrail ordusundan Gazze'ye düzenlenen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "ordunun birlikleri harekete geçirdiği" aktarılmıştı.



Açıklamada, İsrail ordusunun gün boyunca Gazze'deki işgalini genişletmek ve stratejik alanları işgal etmek için kapsamlı saldırılar başlatıldığı belirtilmişti.



"Gideon'un Savaş Arabaları" ismi verilen saldırıların 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılarıyla Hamas'ı yenmek ve İsrailli esirleri geri getirmek gibi hedeflere ulaşamayan İsrail'in, bu hedeflere ulaşabilmesi amacıyla başlatıldığı ileri sürülmüş, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdüreceği belirtilmişti.



Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında son 24 saatte 153 Filistinli hayatını kaybetti.

