İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Libya'da önce Başbakan Fayiz es-Serrac ardından da ülkenin doğusundaki silahli güçlerin komutanı Halife Hafter'le görüştü.



İtalya Dışişleri Bakanı Maio temasların ardından yaptığı açıklamada,, "Tek yol diplomatik çözümdür" dedi.



İtalya'nın Libya'ya tüm taraflarla görüşmeleri yürütecek özel bir temsilci atayacağını belirten Maio, Hafter'in ilerleyen haftalarda İtalya'yı ziyaret edeceğini açıkladı.



Libya'nın doğusunda etkin olan Halife Hafter 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "belirleyici savaş" adıyla saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

